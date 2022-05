Edith Hermida liquidó a Susana Giménez por sus declaraciones: "Me da pena, tiene un discurso extremo"

edtih hermida susan gimenez

Y agregó: “No sé cómo hubiera tomado Susana que se diga una cosa así cuando cuando Macri era presidente, fue un presidente elegido por el pueblo, cuando tengamos que votar elegiremos y manifestaremos nuestro descontento, lo de Susana es un discurso extremo, ella sabe que lo que dice repercute mucho, por suerte Argentina es una país que está en paz, no es Ucrania”.

“Yo tengo memoria y sé lo que es un estallido social, no me gustaría que ocurra en nuestro país, está de moda lo del periodista o las personas con discurso extremo, no solucionada nada, al contrario, todo empeora, hace que los ánimos se pongan mal”, aseguró Edith.

La comunicadora manifestó que "el Gobierno hace cosas que repercuten en nuestra vida diario, y no están bien, yo no digo que esté todo bien y cometen muchos errores, pero no me parece la solución convocar a un estallido, me sorprendió esta cosa de que los ricos no están bien vistos, no está bien visto evadir impuestos”.

“No sé si es una falta de respeto lo de Susana, ella piensa así y es respetable, obviamente no coincido pero me parece que tendría que tener más cuidado con sus declaraciones”, concluyó.