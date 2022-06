La sorprendente frase de Mariana Diarco sobre Gastón Pauls

“Vos lo ves a Pauls, se te pone de frente y te dice hola, es un montón por los ojos que tiene y porque es Gastón Pauls, quedas medio tonta, es raro cruzarme con él en el canal y más con la onda que tenemos”, agregó.

“Me enamora todo de Pauls, me encantaría enamorarme igual”

“¿Compartieron alguna velada con Pauls o solo se vieron en el canal?", le preguntó Etchegoyen: “Solo en el canal”, contestó Diarco, luego de un silencio eterno... .

“No pasa nada, es hermosa persona Gastón y hace un programa que es una bomba. Me pasa esto que cuando me lo cruzo me pasa de verdad, se me aparece de la nada y te dice ´hola cómo estás´y es un montón”, dijo al respecto Diarco.

