Qué pasó en el corte comercial tras el golpe de Will Smith a Chris Rock

El golpe que Will Smith le propinó al comediante Chris Rock, es uno de los momentos más incómodos de la historia de los Premios Oscar. La reacción del ex protagonista de Men in Black se suscitó luego de que su colega hiciera una broma comparando el cabello corto de su esposa, Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane” (“Hasta el límite” en Latinoamérica, “La Teniente O’Neil” en España).