Yanina Latorre sobre las relaciones de su hija con el novio: "Prefiero que garchen en mi casa"

"El primer día que el novio de mi hija se quedó a dormir en mi casa, estaban los dos mirando una serie, le saqué los zapatos a los dos, los tapé y me dice -el novio- 'no, no, me quiero'. Agarre, cerré la puerta y chau", rememoró Yanina Latorre.

Y agregó: "Enseguida fui y le dije a Diego (Latorre, su marido), y me dijo 'cómo que se queda a dormir', le impactó. Tres minutos le duró -el malestar-".

"Yanina, no te molestó que se quede", le preguntó Winograd a Latorre, quien respondió: "Yo prefiero que se queden y garchen en mi casa y no en un telo".

En ese momento, Ángel De Brito, tradujo lo que quiso decir Latorre: "Bueno embajadora, es mejor que estén seguros, eso quería decir Yanina, en tu casa que andando por ahí".