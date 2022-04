Yao Cabrera y el secuestro de su mamá: "Pensé estaba muerta"

El uruguayo de 23 años contó que los secuestradores pidieron un millón de dólares para liberarlas pero se dieron a la fuga con mil dólares en efectivo.

“Mi mamá esta en estado de shock, en la puerta de mi casa hay siete canales de televisión. Está devastada, no puede ir a trabajar, mi hermanita no puede ir al colegio y mi padrastro no puede ir a trabajar porque no las puede dejar solas”, aclaró Cabrera en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

Al ser consultado sobre los que descreen de la versión del secuestro de sus familiares y el youtuber señaló que “todo está en manos de la fiscalía”, y especificó que se trató de algo premeditado: “Mi mamá hace tres meses me dijo que había una persona que le pidió para hacer una entrevista, a nosotros nos pareció raro. No fue una casualidad”.

“Las apuntaron con un arma, escopetas, las encintaron y las rociaron con nafta. Fueron contra mi punto débil que es mi mamá”, dijo Yao Cabrera, quien agregó que los secuestradores “eran uruguayos” y que este "golpe pudo haber venido de argentina".