Nico Furtado y Ester Expósito no cumplieron un acuerdo de prensa en una disco de Argentina

Pero nada de eso sucedió, según contaron en Socios del espectáculo. "A la gente de relaciones públicas del boliche le jodió que encima que fueron de garpe, les dieron gratis los tragos, el vip, todo, no se sacaron ni una foto y encima bailaron contra la pared. Ella bailaba contra la pared en el vip del boliche, donde no se quisieron sacar ni una foto, amargos. Parece que él no quería que la miren a ella", contó Rodrigo Lussich.