La palabra de Adriana Salgueiro tras la muerte de Gustavo Martínez

Adriana Salgueiro rompió el silencio después de la muerte de Gustavo Martínez, la ex pareja de Ricardo Fort que se arrojó desde un piso 21. “Mirá, es un tema que en particular yo decidí cuando Ricardo no estaba acá no hablar y sigo manteniéndolo, sigo diciendo lo mismo, lo quiero como si estuviese acá pero no hablo nada del tema de Fort”, comenzó diciendo la artista tras ser consultada por el cumpleaños número 18 de Felipe y Marta Fort.