El romance oculto de Alejandra Pradón y un cantante

Después de un largo tiempo alejada de los medios, Alejandra Pradón reapareció en LAM y habló de su pasado amoroso. La ex vedette recordó su relación con Guillermo Coppola, Marcelo Tinelli y el ex presidente Carlos Saúl Menem. Aunque, sin dudas, Pradón descolocó a todos sobre el cierre de LAM. La ex vedette reveló detalles de su romance con un famoso cantante.