El Hotel de los Famosos: las quejas de los compañeros de Alex Caniggia por su "mal olor"

"A mí me dijeron que Alex usaba zapatos importados, pero que no se lavaba ni las patas", afirmó Gabriel Oliveri, Gerente General del hotel del reality en Mañanísima. "Que tenía un olor a pata terrible. Me lo dijo Sabrina Carballo", acotó Gabriel Oliveri, quien se había explayado cuando Pampito le preguntó quién era el más sucio.