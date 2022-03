Fabián Medina Flores disparó contra Antonela Roccuzzo: "Ojalá le corten el pelo"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

"La otra chica, ojalá le corten el pelo y le hagan un montón de cosas, pero se le nota. Debe ser un amor en todo lo demás de su vida", sentenció Fabián Medina Flores que también agregó que le gusta "cero" cómo se lookea Antonela Rocuzzo.

Como si eso fuera poco, el asesor de moda hizo hincapié en que su look no es orgánico, es decir, que no tiene la actitud necesaria para lucir lo que viste, por eso la expresión de que parece una "argentina con ropa prestada". Sin embargo, en el piso no estuvieron de acuerdo con su análisis.