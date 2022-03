El escándalo de Brenda Asnicar en Miami que casi la lleva a la cárcel

“El tema es que Brenda se sentó en un restaurante con una amiga y pidió un cóctel. El mesero le pidió el documento y ella dijo '¿qué?, no lo tengo'. Entonces, el mesero le explicó que no le podía vender alcohol. '¿No me reconocen?', les dijo ella”, replicó el diálogo la periodista Laura Ubfal.

Luego de eso, siempre la versión de Ubfal, comenzó una discusión que fue creciendo de una manera que hasta llamaron a la Policía. “‘Esto no es Argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación', le decía el mesero”, agregó la periodista.

Minutos después, como no se calmaba, llegó el manager del lugar y logró apaciguar. Sucede que si no era eso, iba a tener inconvenientes con la ley por disturbios. “Le reiteró que no podían venderle alcohol. Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo y tuvo suerte que no terminó presa".

Sin embargo, desde el lugar, algo enojados, la mandaron al frente en las redes sociales: “El mesero escrachó a la actriz en Instagram, donde contaron la situación y revelaron que la ex Patito Feo había mandado mensajes para pedir un descuento a cambio de posteos en sus redes”.