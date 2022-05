Reapareció Carolina Baldini y reveló qué le pasó con Bailando

Está muy enfocada en esto, lo disfruta, y remarcó que están en todos los detalles. Ella misma se encarga de ir a comprar las telas, de atender a los proveedores, responder las consultas que llevan por redes sociales y por teléfono. Es tal lo involucrada que está, que hasta ensayó una respuesta con algo de humor. “Nunca imaginé que trabajar era tan difícil”.

Por otro lado, y ya retomando lo que fue la exposición en el programa de Marcelo Tinelli, sostuvo que no la pasó nada bien. “Me llamaron para el Bailando y dije 'bueno, me encanta bailar'. Cuando vi todas las peleas y la exposición, no lo soporté. Veía las notas y me sacan cosas de contexto. No lo aguanté”.

Por otro lado, habló de Simeone. Contó que ella tomó la decisión de la separación, que al principio fue difícil porque los hijos en común -Giovanni, Gianluca y Giuliano-, lo padecieron. Sin embargo, hoy todo es distinto: “Nos separamos en buenos términos. Fue súper amigable”.