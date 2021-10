Cinthia Fernández, sobre Esteban Lamothe: "Está buenísimo"

Receptiva de la buena onda entre ellos, Mariana Brey señaló: "Lamothe tiene mucha onda. Y te digo 'me gusta para Cinthia'". Acto seguido, Ángel de Brito le preguntó sin vueltas a la "angelita": "Sí, sería una pareja explosiva. Ahora, ¿a Cinthia le gusta Lamothe?".

Sin filtro y con total sinceridad, Cinthia Fernández respondió: "Sí, ¡está buenísimo!". Sin embargo, la panelista también subrayó un punto en el que no coincide con el actor: "No me gustó que no cree en la monogamia. Eso me la bajó un poco. Pero por lo menos él avisa".