La ex de Daniel Osvaldo arremetió con todo contra el cantante

“Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Crees que tiene tiempo para pensar o para llamar o para escribir a sus hijas? Entre otras cosas, estamos en una era en la que no es difícil comunicarse porque con facetime, zoom, Google Meet o el whatsapp se podrían escuchar todos los días. Pero él no, no tiene tiempo”, agregó Braccini, mandando al frente al cantante.

“Muchas veces sentí ganas de rendirme, porque sinceramente es muy agotador tanto psicológica como económicamente soportarlo. Por esto tengo que agradecer a mis abogados que nunca se dieron por vencidos conmigo ni por un momento. Pero entonces ayer, me di cuenta, que hay muchas de estas situaciones… Especialmente una me tocó el corazón: una madre abandonada por su esposo con dos niños autistas”, continuó la modelo italiana, abriendo su corazón en Instagram.

“Se quedó sola, se arremangó, hizo mil trabajos para darle un futuro a sus hijos, mientras que el exesposo nunca le dio nada. Ni un centavo de lo que ganaba.. los gastaba en sus vicios… qué asco! Recuerda bien, es IMPORTANTE: los niños son lo primero, y cuando aprendes que la vida es una rueda que gira, y que no eres todopoderoso, y que todo el mal que haces será contraproducente… entonces tal vez el mundo sea un lugar mejor”, completó Braccini, reclamándole públicamente a Osvaldo.