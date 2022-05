Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo no se habrían casado por un bizarro motivo

“Habrían cambiado la fecha de casamiento porque se supo que a ella no le gustó el Registro Civil. No sé si estaba sucio, pero abandonado y mandó a pintarlo”, lanzó, sorprendiendo a Flor de la Ve. "A ella no le habría gustado el Registro Civil y lo mandaron a pintar", agregó sobre los aires de diva de la hija de Maradona.

En esa línea, la conductora enlazó un hecho significativo que captó el cronista del ciclo, en la cobertura de la boda que nunca se dio y que hicieron el martes. “Ayer una chica de limpieza le dijo a Gonzalo, nuestro notero, que no era habitual que limpiaran, cosa que dudo porque Lomas de Zamora es una ciudad muy limpia”, recordó.

“A ella no le habría gustado y lo mandaron a pintar. El análisis le sirve por el mes y ellos, por las dudas, habían pedido turno en otro Registro Civil”, completó Tauro.