Gonzalo Valenzuela se retiró de una pizzería sin pagar: su descargo

En diálogo con Intrusos, el actor chileno se hizo cargo del episodio y explicó qué fue lo que ocurrió para comportarse de esa forma. “ Me fui, no pagué, es verdad. Pero fue sin querer, no hubo ninguna estrategia. Yo voy a ese lugar desde hace muchos años, al dueño lo conozco, es familia de mi ex. Ese día mis niños estaban revoltosos. Dijeron que eran tres y yo tengo dos, pero cuando se portan realmente mal yo veo a cinco”, señaló.

Valenzuela remarcó que salió a fumar un cigarro y pidió un café. En ese momento, uno de sus nenes le comentó que había perdido su gorra y el mozo se ofreció a ayudarlo a encontrarla. Una vez que recuperó el accesorio, pidió un taxi y se fue sin percatarse de que no había abonado lo consumido.

“Nunca me di cuenta. Ya saldé la cuenta. La pizza está pagada. Fue sin querer”, cerró dando por terminado el conflicto.