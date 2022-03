El presente de Guillermo Pardini tras una denuncia de violencia de la que salió sobreseído

“No entiendo por qué tomaste esa decisión, que entiendo, por lo que decís, que fue personal”, le comentó Mariana Brey. “No es una decisión estrictamente personal, es una decisión consensuada, porque hay una acusación, hay un fallo en primera instancia que me declara culpable y me procesan, y que es una farsa. Yo estaba en instancias judiciales y para mí, entrar a Tribunales, fue algo traumático”, le contestó.

Y prosiguió: “De hecho, ayer mencionaban que yo tuve problemas de salud, yo una noche entré a una guardia con 40 grados de fiebre, me desvanecí, y me desperté al día siguiente en terapia intensiva intubado. Bajé 10 kilos en dos semanas, tuve dos internaciones, todo esto en medio del proceso judicial”.