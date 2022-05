El descargo de Florencia Peña por la suspensión de su cuenta en Instagram

Instagram suspendió la cuenta de Florencia Peña. La red social decidió penalizar a la conductora luego de que publicara una sugerente foto. Enojada por lo ocurrido, Peña hizo un descargo en su programa de América. “ Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores. Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida! No me aparecen ni… Lo único que me aparece es ‘linda, libre y loca’. Y a la mierda con el ‘libre y loca’”, dijo mostrando su perfil.