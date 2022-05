Kevin Spacey regresará a Hollywood tras las denuncias

Desde 2017, Spacey apareció en muy pocas oportunidades a través de videos que él mismo publicó en sus redes sociales. Una de ellas fue pidiendo disculpas por los errores cometidos y declarando públicamente que era homosexual. Esto generó fuertes críticas en su contra debido a que era irrelevante su orientación sexual y que no debía usarla para justificar sus malos comportamientos.

El largometraje 1242-Gateway to the west traerá nuevamente al actor al mundo del cine y se cree que pueda competir en los festivales más importantes del rubro. Pero no es la primera vez que está en un rodaje de un film después del escándalo. En el 2021 protagonizó El hombre que dibujó a Dios pero no llegó a la pos-producción por las acusaciones en su contra. En esta producción Kevin interpretaba a un investigador que trabaja sobre un presunto abuso sexual de un niño.

La nueva película trata del intento de la Horda de Oro liderado por Batu Khan, ubicada en Bulgaria, el Cáucaso y Ucrania, por invadir Europa Occidental.