Flor Peña: "Marina Calabró me quiere adoctrinar y nunca hizo un éxito"

Sobre el inicio de su ciclo, reflexionó: “Sigo viva después del debut, eso ya es un montón. Estoy acostumbrada, no esperaba menos que críticas. Lo que sí me pasa es que empecé a naturalizar cosas. A los cinco minutos ya tenía una operación. Molesta que sea más guarra, pero que salten periodistas reconocidos lo tenemos naturalizado y no se debe hacer eso. ¿Por qué agredirme para criticarme? El humor es subjetivo, puede fracasar un programa. El punto es ¿por qué agredirme? La agresión en el medio constante es algo que no merezco, no me meto con los demás".

