La tensa charla de Andy Kusnetzoff y Mario Pergolini en la radio

“Les decía que iba a haber un momento especial, para mí es muy especial”, dijo Andy poniendo expectativa antes de revelar el nombre de su invitado sorpresa. “Sin dudas es la persona por la cual yo estoy en la radio hace tanto tiempo, que esté acá 20 años después, para mí es un cierre de algo. Si no te hubiera conocido y no me hubieras permitido entrar a ¿Cuál es? (ex programa de radio de Mario Pergolini por Rock and Pop), yo no estaría acá”, agregó el conductor para dar inicio a una conversación mano a mano que se extendió por más de una hora y media.