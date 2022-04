La respuesta de Mica Viciconte a las críticas por decirles "hijastras" a las nenas de Nicole Neumann

Viciconte señaló enseguida que “me llevo un recuerdo súper lindo, mi embarazo me lo imaginaba de otra manera y me encontré con un embarazo que me encantó y me llevo este recuerdo. Y le voy a decir che Luca mamá estaba ahí, con nervios, corriendo. Luca estuvo re intenso, el médico me dijo si te patea dos veces por días está bien y en un momento lo llamo y le digo '' me patea todo el día”.

Para finalizar, Mica Viciconte aseguró que con su vieja enemiga del programa Combate, ahora recompusieron la relación. “Con Flor (Vigna) somos íntimas ahora, la gente madura, pero en un momento nos matábamos”.