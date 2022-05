La reacción de Martín Bossi cuando lo vincularon con Morena Beltrán

“¡Morena Beltrán!, la llamo a mi mamá y ella me dice ‘Martín es chiquita para vos’ y yo le digo que no la conozco, ella sabe que el noventa por ciento de las cosas son ficcionadas. La llamé a Morena y me dijo que le explotó el teléfono, tiene 23 ella.... me dijo que estaba todo bien y prometió venir al teatro”, dijo el imitador sobre la charla que tuvo con la mujer con la que había sido vinculado.

Alguna vez también se lo relacionó con Alina Moine a quien definió como “amiga” y sobre por qué siempre desmiente los romances que se le adjudican, contó: “Si una mujer me dice ‘no me interesa que el país se entere que estamos juntos’, lo voy a respetar. Sé jugar el juego, mientras me vinculen con el amor. Y el día que lo tenga, lo voy a contar con felicidad”.