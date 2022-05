Trueno lanza "Manifiesto Freestyle" de "Bien o Mal", su nuevo álbum

“Argentina tiene mucho que decir, los políticos ordenan, las calles hablan, el pueblo protesta. Los jóvenes somos quienes tenemos la sartén por el mango, somos los soldados en esta guerra contra la injusticia, la represión y la desigualdad. Códigos en las paredes de los barrios, en los cartones que también son sábanas, en la basura que tambié n es comida, en las manchas de sangre de la vereda que hoy solo son lagrimas secas. Las sirenas despiertan la realidad, los prejuicios, la búsqueda al inocente, Argentina, con su folclore y su historia, sus restos de dictadura, sus recuerdos de los que ya no están, el azar de los dados en el monopolio, Argentina, está luchando. A través de la música, los jóvenes y adultos alzamos el puño en alto sin miedo a la censura. Los pobres piden a gritos igualdad, los presos justicia, los polí ticos perdón, la guerra pide amor, el barrio grita. BIEN O MAL a través de nuestro medio estamos luchando por nosotros mismos, sacrificando lo que tenemos y lo que no, en busca de La Paz. No hay diferencias, en la lucha todos somos uno, sin importar quién seas ni de dónde vengas, Argentina está presente, desde la protesta hasta la celebración, BIEN O MAL, esta es nuestra realidad, todos estamos hechos de tierra y de sangre, BIEN O MAL, los wachos estamos presentes y vamos a explotar la bomba desde adentro", dice el manifiesto de Trueno.

El disco saldrá el próximo 12 de mayo a través de todas las plataformas.