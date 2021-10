La reacción de Verónica Ojeda al ver la serie de Maradona

Ahí, Pampito le preguntó a Baudry si "Dieguito Fernando vio la serie", y él explicó: "Él tiene algo mágico que es su dedito, y está en YouTube todo el día. Entonces, ahora ve cosas, no importa si se lo permitís o no. No es que le prohibimos ver, sino que queremos que sea natural".

Por eso, Carmen fue al punto y le pidió a su invitado que se explaye sobre el impacto que le causó a Ojeda ver Sueño Bendito, y Mario Baudry afirmó: "Le genera tristeza porque ella tiene esa visión, pero del lado de Diego". Al final, Mario Baudry criticó algunos aspectos del guión y concluyó filoso: "Está autorizado por Diego, ¿pero en qué situación?".