Verónica Ojeda: "Son tremendos HDP los que bajaron a Dieguito"

Verónica Ojeda aseguró sobre el homenaje a Diego Maradona en los premios Martín Fierro: "Dieguito me pregunto cuando íbamos a subir al escenario, él estaba esperando ese momento para decir unas cosas lindas sobre su papá".

Y como para dejar claro que la idea original era efectivamente que Dieguito Fernando subiera a agradecer el homenaje a su papá, sumó "Dieguito me preguntó cuándo íbamos a subir al escenario, él estaba esperando ese momento para decir unas cosas lindas sobre su papá", pero reveló que "A último momento me avisaron que no íbamos a subir al escenario". En tanto, sobre la explicación que le dieron sobre el cambio de último momento, Verónica Ojeda agregó que "Se acercaron y me dijeron que por decisión del canal nadie iba a subir al escenario en el homenaje a Diego por internas familiares".

Así como también confió la ex de Diego Maradona que todo le pareció raro desde el momento que llegaron al Hilton: "Cuando entramos a la fiesta, nos dijeron la mesa y me pareció una cargada, estábamos últimos", así como también aclaró "Nos organizamos para poder ir temprano, nada fue canje, pagamos todo para estar tranquilos, no molestamos a nadie".