Una chica estafó por 25 mil dólares a amigas de Yanina Latorre

Lola fotografiaba las tarjetas y luego hacía compras en Estados Unidos. “Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar”, dice Latorre en uno de los audios que se filtraron.

“Me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también. Las usé. Estoy muy arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo. Tipo, nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas. Tipo, posta, tengo un problema enorme”, expresó acorralada en un audio que le envió a una de las estafadas.

En la lista que se viralizó en Twitter, se ve en detalle cuáles fueron los gastos que realizó la estafadora en algunos locales de Estados Unidos y algunas tiendas online. Lo primero que hizo fue cargar las tarjetas en Paypal, para pagar con tranquilidad y que al momento de entregar su documento quedara a la vista que ella era la titular de la cuenta.

Figuran compras en H&M, Zara, carteras Zadig, cuota del gimnasio, peluquería, collar Tiffany, dos entradas para Tale Of Us, pasaje ida y vuelta a New York, Cabify y Uber, 14 mil pesos en Mercado libre, numerosos Starbucks, compras en Amazon y e-bay, pantalones, chalecos, una noche en el Sheraton, y unos anteojos para su amiga Juana con la tarjeta de la mismísima Juana. Hasta el momento, se desconoce si el caso llegó a la Justicia o si todo terminó en un arreglo económico de palabra en el que se comprometió a devolver dólar por dólar.