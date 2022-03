Los estrenos de Paramount+ en Argentina y las fotos de la blue carpet

Paramount+ estrenos (9).jpeg

La conducción del evento estuvo a cargo de Marley, protagonista del original de Paramount+ “Marley & Mirko”.

Paramount+ estrenos (12).jpeg

El primer panel del Foro de Paramount+ comenzó con “Medusa”; su protagonista Soledad Villamil, junto a la directora Jazmín Stuart dialogaron sobre el proceso de rodaje en Argentina y los desafíos de llevar adelante un proyecto que combina elementos del policial y del suspenso.

Paramount+ estrenos (10).jpeg

También estuvieron los protagonistas de “El Primero de Nosotros”. Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes dialogaron sobre la serie original a pocos días de su estreno. La primera ficción producida por el VIS para el Hub Latam Sur, estará disponible en la plataforma y en Telefe el próximo 21 de marzo.

Paramount+ estrenos (3).jpeg

Paramount+ estrenos (4).jpeg

El director, guionista y ganador del Oscar, Juan José Campanella, está al frente de la producción de “Los Enviados”, serie original de Paramount+ que estrena su segunda temporada en 2022. Además, se hicieron presentes mediante un saludo virtual sus protagonistas, Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre.

Además, se sumaron virtualmente los talentos internacionales Diego Boneta y Rob Schneider, de “At Midnight” y “Amor es Amor”, respectivamente.

Entre los estrenos de docu-realities, películas, documentales, series y shows se encuentran: Universo Star Trek, Super Pumped, The Offer, Yellowjackets, 1883, Bosé, South Park, The Challenge: War of the Worlds, The Handmaid’s Tale, The First Lady, Manos Arriba Chef, la segunda temporada de Cecilia, Ru Paul Drag´s Race y la nueva temporada de Killing Eve, entre otros.

Además, a 10 años del estreno de “Graduados”, se anunció el reencuentro de sus protagonistas. La icónica ficción de Telefe, uno de los éxitos televisivos más grandes de los últimos años, volverá a reunirse para revivir los momentos más entrañables.

Los estrenos de Paramount+ en Argentina

El Primero de Nosotros

"El Primero de Nosotros" está protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes. La serie sigue a un grupo de amigos cuyas vidas cambian para siempre a raíz de una noticia inesperada que acaba generando un profundo deseo de redescubrir sus sentimientos y encontrar el verdadero propósito de estar vivos.

Estrena el 21 de marzo en Paramount+ y Telefe.

Paramount+ estrenos (8).jpeg

Los Enviados temporada 2

La segunda temporada de esta serie encuentra a los sacerdotes Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) y Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) viajando a España para investigar un milagro inexplicable. Mientras están allí, los sacerdotes descubren impactantes secretos de la historia de la ciudad. En asociación con VIS, este título está producido por Juan José Campanella y su productora, 100 Bares.

Paramount+ estrenos (11).jpeg

Medusa

Medusa relata la historia de un grupo de amigos que va a pasar un fin de semana a un balneario en el mar; pero a las pocas horas de llegar, la más joven del grupo aparece muerta en la playa. La fiscal Guerrero tendrá la difícil tarea de desentrañar cada pieza de un rompecabezas antes de que sea demasiado tarde.

La nueva serie está dirigida por Jazmín Stuart, escrita por Martín Mendez y Bruno Luciani y protagonizada por Soledad Villamil, Candela Vetrano, Violeta Urtizberea, Gastón Dalmau, Joaquín Ferreira, María Abadi, Martin Slipak, Moro Anghileri, María Canale, Florencia Dyszel, Juan Cané, Facundo Espinosa, Mora Peretti, Félix Santamaría, Francisco Donovan, Valentino Petrelli y Johanna Chiefo, y con la participación especial de Gabriel Goity y Fabian Arenillas.

Paramount+ estrenos (1).jpeg

El Gerente

La primera película original de Paramount+ rodada en Argentina, contará con la dirección del reconocido Ariel Winograd (El Robo del Siglo, Mamá se fue de viaje) y estará protagonizada por el prestigioso actor Leonardo Sbaraglia (Relatos Salvajes, Dolor y Gloria). Basada en el libro "El Gerente de Noblex", esta nueva comedia narra el detrás de escena de la memorable promoción lanzada para la venta de televisores durante las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 que mantuvo en vilo a la sociedad argentina y que, como campaña, ha sido premiada con dos Leones de Oro en el Festival Cannes Lions y más de cuarenta premios nacionales e internacionales.

¡Manos Arriba, Chef! Argentina (Segunda Temporada)

Reconocidos Chefs se enfrentarán entre sí, para conocer quién es el mejor cocinero, formando equipo con otros participantes que no saben de cocina para preparar platos distintivos en una competencia cronometrada donde no pueden usar sus propias manos para cocinar.

Paramount+ estrenos (7).jpeg

Paramount+ estrenos (2).jpeg