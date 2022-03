El llanto de Kate Rodríguez en El hotel de los famosos

Sobre el rol fundamental de su abuela en su vida, la bailarina panameña explicó: “Yo me traje a mi abuela hace como cinco años y no quiero que piense que estoy sola", y agregó: "Le llegué a pagar a un chico para que se hiciera pasar por mi novio, para que creyera que estaba con alguien. Armé toda una puesta en escena para que no se fuera mal. No quiero que me vea mal”.

Kate Rodríguez

Su compañero logró acompañarla en ese momento de extrema sensibilidad y la alentó a que disfrutara de la tranquilidad que estaba teniendo: “Si estás tranquila es porque te lo ganaste. Por eso yo te dije que descansaras. Disfrutá esa tranquilidad”, la aconsejó el locutor.

"Ella prefiere mostrarse fuerte antes que mostrarse frágil. Y esa cosa que se rompe por dentro, conmigo se permite bajar”, comentó Galván en el programa.

Y añadió: “Me imagino que tiene que ver con su historia. No es fácil para gente que se siente permanentemente agredida…”, agregó el Pato, no pudiendo terminar la frase por la emoción.

“Ella está orgullosa de vos. Hoy tenés que sentir que está orgullosa de vos. Te agradezco la confianza”, le expresó El Pato a Kate.