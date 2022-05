Una eliminada de El Hotel de los Famosos liquidó a Chanchi Estévez: "Es Don Corleone"

La ex participante de El Hotel de los Famosos, Matilda Blanco, reveló la trama oculta de las estrategias entre La Familia y el resto de los participantes y fue lapidaria con el Chanchi Estévez. “En algún momento yo pertenecía al grupo que después se convirtió en ‘la familia’, incluso estaba Majo Martino en ese grupo, nos llevábamos todos muy bien. Pero vi de cerca su transformación en una especie de Don Corleone que se las ingenia para que todos le hagan caso y nunca va él a los desafíos”, describió en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Al tiempo que expresó que “de hecho creo que lo más desagradable y lo que no le gusta a la gente es ver su poder de manipulación. Es un gran manipulador y bastante machista”.