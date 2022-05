Yotam Silberstein, llega a Bebop Club

"En el jardín" es un álbum que celebra el encuentro entre el guitarrista israelí Yotam Silberstein y el pianista argentino Carlos Aguirre.

Ambos se conocieron en 2015 durante una gira de Carlos por EEUU, país en el que radica Yotam. Ahí comenzó la amistad e inmediatamente la idea de gestar un proyecto para encontrarse a compartir la música y la amistad.

El repertorio del disco está constituido de obras de cada uno.

Tres años más tarde, al cabo de una gira a dúo por Argentina se produjo el espacio de tiempo anhelado para trabajar de lleno en la grabación del disco que se produjo en la ciudad de Paraná.

Siendo aún un joven músico, Yotam Silberstein (Tel Aviv, Israel) fue rápidamente reconocido como un prodigio y asistió como invitado a tocar con muchos de los músicos de jazz más famosos de la nación. Con 21 años, actuó en el famoso Umbria Jazz Festival de Italia, lanzó un álbum debut aclamado por la crítica y emprendió una extensa gira por Europa y Oriente Medio. Al recibir una beca para la prestigiosa New School, Yotam Silberstein se mudó a Nueva York en 2005. Fue finalista en Thelonious Monk International Jazz Guitar Competition en 2005.

Jazz Times escribió que Yotam “ha tenido un impacto en la escena con sus líneas de bebop de precisión y la improvisación”. All About Jazz vio una semejanza entre su lanzamiento de 2009, Next Page y el apogeo de Blue Note Records; y agregó que Yotam está “forjando su propio camino con habilidades y estilo propios”. Talento y técnica forjan su manera de entender la música. Así, Silberstein es aclamado por la crítica gracias a sus trabajos Resonance y Brasil; en el sello Jazz Legacy Productions, formando con John Patittuci.

Yotam se ha ganado un lugar entre la élite del jazz al colaborar con ilustres artistas como James Moody, The Heath Brothers, Roy Hargrove, George Coleman, David Sanborn, Marcus Miller, Paquito D’rivera, Christian McBride, John Patittuci y muchos otros. La versátil cabina de mando de este guitarrista tiene el espectro sonoro que incluye música brasileña, World music, blues y bebop. La espectacularidad de Silberstein cautivó en 2011 al Kennedy Center. Su actuación le valió una invitación de regreso para una aparición especial en el KC Jazz Club. Además, Yotam ha aplicado su talento a la composición de música para películas y recibió el premio Sundance Time Warner.

Yotam Silberstein ha realizado giras como líder en los principales clubes y festivales de jazz en Europa, Japón, América del Sur, Singapur y los EE. UU. Y ha recibido grandes elogios por sus actuaciones. Después de haber actuado con lo más destacado del panorama musical mundial, Yotam ha perfeccionado su estilo con precisión, finura y un toque artístico innato. Tanto la crítica como sus fanáticos celebraron el lanzamiento de su nuevo álbum The Village con Jazz & People. La revista DownBeat la definió como “su grabación más completa hasta la fecha” y asegura que Yotam “brilla intensamente junto a sus colegas Goldberg, Rogers y Hutchinson”. En esto últimos 3 años Yotam y su música se han vuelto cada vez más famosos y no ha dejado de hacer giras por todo el mundo, que combina tocando y grabando con algunos de los mejores músicos del mundo como John Patittuci.

Carlos Aguirre es un original compositor argentino, autor de obras que van desde la canción hasta la música instrumental con una atmósfera camarística.

En cada etapa de su camino conviven diferentes formaciones grupales, con las que desarrolla distintas facetas de su búsqueda. Además de su proyecto solista, que incluye la edición de nueve trabajos discográficos, Carlos Aguirre ha compartido proyectos artísticos con Luis Salinas, Juan Quintero, Silvia Iriondo, Quique Sinesi, Francesca Ancarola, Jorge Fandermole y Yotam Silberstein, entre otros.

Su frondoso quehacer musical se refleja en tres discos con el Carlos Aguirre Grupo (“Crema, Rojo y Violeta”), uno de piano solo (“Caminos”), un trabajo a dúo con Francesca Ancarola (“Arrullos”), una producción discográfica solista con invitados (“Orillania”), uno con el Carlos Aguirre Trío (“Calma”), uno en formato solista (“La música del agua”), uno a trío con André Mehmari y Juan Quintero (“Serpentina”) y uno a dúo con el guitarrista Yotam Silberstein (“En el jardín”).

Es fundador, junto con Ramiro Gallo y Luis Barbiero, del sello discográfico y distribuidora digital paranaense Shagrada Medra en el que desarrolla una labor ininterrumpida desde hace 30 años.

Actualmente se encuentra trabajando en los siguientes proyectos: el Carlos Aguirre Quinteto, “Almalegría” (un sexteto experimental con el que investiga acerca de la gestación de diversos lenguajes rítmicos), y su dúo con el guitarrista y compositor israelí Yotam Silberstein.

Algunas de las nominaciones y premios con los que Carlos Aguirre ha sido galardonado:

Premio Trimarc (2001) otorgado por la UNESCO por el Carlos Aguirre Grupo.

Nominado Premio Revelación en Folclore Premio Clarín 2003.

Premio Konex - Diploma al Mérito a las 100 personalidades más destacadas de la última década de la Música Popular Argentina (1995-2004)

Nominado Premio “Atahualpa” 2008. Solista Música Instrumental.

Nominado Premio “Atahualpa” 2010. Solista Música Instrumental.

Premio Nacional de Cultura 2011 (3er. Premio en la categoría Tango y Folclore por su obra “Casa nueva’’), otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación.

Premio del Fondo Nacional de las Artes (FNA) 2019, Concurso de fomento de Música popular inédita.

Primer premio en el Premio Nacional 2020 en la categoría Música, otorgado por el Ministerio de Cultura de la Nación.

SÁBADO 21 DE MAYO – 20 H. ENTRADAS DESDE $ 2800 | Yotam Silberstein & amigos: Con Andrés Beeusaert, Hernán Jacinto, Fernando Silva y Mariano "Tiki" Cantero

El genial guitarrista israelí residente en Nueva York, se presenta junto a sus amigos argentinos Andrés Beeusaert y Hernán Jacinto (piano y teclados), Fernando Silva (contrabajo) y Mariano "Tiki" Cantero (percusión). Interpretarán músicas de Yotam y algunas composiciones argentinas, brasileras, candombe.

