Fede Bal reveló por qué no sube fotos con su novia Sofía Aldrey

"Muchas veces en mi vida me expuse demasiado, sin querer. Cuando estás con una pareja que también es famosa es muy difícil conservar la intimidad", contó.

Además, sostuvo que a Sofia “no le interesa la fama y hasta le da vergüenza”. "Muchas de las personas con las que me vincularon sentimentalmente tenían un fanatismo por ser famosas y eso no me seduce", agregó. Incluso, confesó que una de las cosas que más le gustan de ella es que justamente "no quiere ser conocida".

Por último, reflexionó: "Me siento en el mejor momento de mi vida y como valoro tanto mi relación, quiero mantenerla lo más resguardada posible. Recién hace poco entendí que cuanto menos mostrás más feliz sos".