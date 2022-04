Fernando Burlando contó qué le dijo por privado a Jorge Lanata

“Decir que una persona no tiene prestigio, o que no elegiría a un abogado porque fue al Bailando o hace pesas, yo prefiero eso y no sacarme una foto fumando. Le mandé un mensaje privado y le dije que podíamos hablar como hombres, que no tiene que hablar para una escenografía, que si quiere es frente a frente, como corresponde”, comentó.

“Realmente no sé por qué Elba no habla conmigo…salieron a decir en el programa de (Ángel) De Brito cosas incomprensibles, sobre todo él, yo no lo podía creer. 35 años en la profesión y jamás tuve un problema… Yo fui el primero que bancó esta relación de Lanata y Marcovecchio, y me pongo feliz de que hayan crecido”, agregó sobre la actitud de su ex empleada.