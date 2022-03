Flor Vigna, furiosa por la entrevista en la que quedaba mal parado Nico Occhiato: "¡Está sacado de contexto!"

Además, había tildado de tóxica su relación con Occhiato. "Ya no vuelvo más a esos amores en los que te desvivís, das todo y luego te quedás vacía. Yo ahora estoy en un amor de paridad. Para amores tóxicos, ya no. No, no. Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos”. "En su momento cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más. Pensar que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso", afirmó.

Embed Esto está editado y sacado de contexto ! https://t.co/o3tabvgtG7 — Florcita (@flor_vigna) March 30, 2022