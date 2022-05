El planteo de un padre del colegio a Flor Peña por las críticas a su programa

“Y lo que me dice después, es el típico no aclares que oscurece: ‘A mí, el programa me encantó, me hacés reír un montón’, como diciendo a mí sí me gustó, a todo el resto no”, agregó la conductora. Pero lo que llegó después fue peor.

"Después encima me dice: ‘Y eso que a mí las mujeres no me hacen reír eh´. ¡Para! ¿Qué es esa afirmación de ‘a mí las mujeres no me hacen reír’? Como si fuera una máxima universal, esa cosa de las mujeres en el humor”, criticó la conductora.