Graciela Alfano habló tras su renuncia: ¿se va a LAM?

“El conductor está en todo su derecho de no mirarme, ojo, lo reconozco. Pero yo no me voy a sentar ahí mirando al techo. Obviamente todo está consensuado y planificado con las autoridades del canal, yo no me abro sola y no tomo decisiones sola, jamás”, aclaró sobre la forma en la que definió su retiro del ciclo televisivo.

"Yo me sentí destratada y automáticamente los conductores no discutieron algo que sentí, porque lo sentí, me pidieron disculpas, las acepté pero yo así no puedo seguir. No voy a estar ahí aplaudiendo sin hacer nada, revoleando los brazos”, subrayó Graciela Alfano.

“No hay nada grave ni dramático, simplemente una elección de algo que al conductor no le satisfizo, y así como yo no le gusto, estoy incómoda también porque no fluye”, explicó durante el ciclo radial Por si las moscas.

“A mi me contrata Adrián Suar, el canal, y cuando veo que no hay una química, que no funciona, que no soy funcional para el programa en el rol que Adrián quería que yo cumpla, me reúno con los directivos y todos nos ponemos de acuerdo en que realmente no va más y en que amablemente había que decir hasta luego”, destacó Graciela Alfano.

“Acá la cosa es muy tranquila, a uno le pueden dar herramientas para optimizar el rendimiento del programa, pero si uno no las sabe usar y no te sirve, puede pasar que no sea funcional. La verdad que no me gusta estar corrida a un costado, y no ser funcional, así que llegamos a esta conclusión. A mi no me pagan para estar ahí callada”, sostuvo al describir que se retiró del programa en buenos términos.

Para concluir negó su posible pase al programa de Ángel De Brito: “Yo recuerdo muy amorosamente la participación en LAM, pero yo no estoy para ir a ser angelita”.

“Además nunca fui angelita, soy una show woman, una estrella invitada”, cerró.