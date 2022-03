Cómo sigue la vida de la ex Gran Hermano trans que bailó desnuda

valeria.png

“Pero a la vez, algo me hacía notar que no era que yo estaba disconforme con mi cuerpo sino que la sociedad tenía problemas con mi cuerpo. Yo me paraba frente al espejo y no odiaba mis genitales”. agregó.

valeria 2.png

Valeria aceptó hacer una obra llamada “Los huesos”, durajnte 3 años en la que bailó completamente desnuda. La pieza se pudo ver en el teatro San Martín, en el Rojas y en el Centro Cultural Recoleta, entre otros lugares. Respecto a su idea de operase para cambiar su genitalidad, ella se sinceró: “En algún momento sí sentí que operándome y teniendo una vagina podía insertarme en la sociedad, pero eso duró muy poco”.