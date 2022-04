Cristian U rompió el silencio y habló sobre las denuncias de acoso sexual en Gran Hermano

Según Cristian U "lo que sucedía ahí (en Gran Hermano) es que ellos tienen que probar cómo sos y como te movés y accionás, no pueden poner 26 pelotudos que piensan igual, sino serían unos hámsteres”, comenzó diciendo el famoso.

cristian u

“A lo mejor él lo interpretó así pero yo me acuerdo que en el casting me dijeron algo que me hicieron calentar y después me dijeron que era parte del trabajo de ellos. Nunca me enteré que había sexólogo, no puedo salir a decir que la producción era violenta porque me gritaban, no seas pelotudo o boluda, te están probando porque no pueden poner a 26 infradotados que estén viendo la nube, necesitas gente picante”.

“Esa es la confrontación de Gran Hermano, por eso se hizo un programa de 45 puntos de rating y eso desapareció después, está mal hablar de la producción, al contrario, hay que aplaudirlos”, dijo, defendiendo al programa.

“A lo mejor a él se lo hicieron a propósito y lo interpretó así, para mí las denuncias son una pelotudez y esto es en contra de la producción de Gran Hermano, no hay acosadores ahí y te lo firmo, Telefe es una empresa muy seria”, señaló el ganador de Gran Hermano 2011.

“¿Por qué si los están acusando ante semejante aberración, no hablan? No puede ser que se esté hablando así, yo si soy productor ¿sabés la carta documento que le mando? No se puede acusar a cualquiera de violador y acosador, Gran Hermano debería clavarle una demanda porque no hay pruebas para acusar, ¿quién presentó una prueba de los que hablan? No podés acusar sin pruebas hermano, no quiero ser malo porque va a sonar agresivo, ninguna de las bombas salió a hablar de nada de esto, portate bien y no seas malo”, concluyó en diálogo con Juan Etchegoyen .