El reclamo de Luli Fernández a Guido Kaczka por los "faltazos" de Nicole Neumann

“Y bueno, hoy no te va a ir Nicole por el tema de Urcera, que tuvo el accidente ”, acotó Adrián Pallares. Fue ahí cuando Guido enseguida se puso el traje de jefe y agarró su celular para chequear ese dato.

“¿Cómo que ‘hoy no va a ir’? Voy a chequear. Hoy viene, no hay mensajes que no viene. ¿Quieren que le pregunte?”, comentó. Y enseguida le mandó un mensaje en vivo.

“Hola Nicole querida, estamos en vivo. Estoy en Socios y en la radio. Con todo lo que pasó con Urcera y fuiste para allá y todo a acompañarlo, espero que esté todo bien… ¿Hoy venís? (risas). Se lo dejé así, ahí vemos. Pero el marido está bien, ¿no?”, se preocupó Guido, poniéndose más serio luego de las risas.