Verónica Paschiero confirmó su romance con Hernán Drago

En ese sentido, Paschiero comentó: "Empezamos a salir y a vernos, pero es raro porque no es touch and go, tampoco es que nos estamos conociendo, tenemos una hermosa relación y pasamos momentos muy lindos".

Cuándo nació el amor

Al ser consultada sobre el inicio de la relación, Verónica manifestó: “Hace casi un año que estamos juntos, yo estaba haciendo 'Bienvenidos a bordo' y un día él me preguntó cuándo íbamos a bailar juntos, yo soy tímida y él me encaró el día de su cumpleaños en el programa, estábamos en pandemia”.

“Nosotros no teníamos un diálogo, nunca me acerqué a él ni nada, nuestro primer trato fue ese y le dije cuando quieras, y yo me reí y le dije que le diga a la producción, lo corté y después empezamos a hablar por teléfono, me empezó a hacer chistes, él es muy gracioso y se ríe de todo, me buscó por Instagram y yo no le di cabida porque pensé que le escribía a todas”, dijo al respecto.

Y concluyó: “Hernán es simple y yo soy una mina muy sencilla, yo soy más tranquila que él en ese sentido pero me gusta que a él le gustan los animales, la naturaleza, como la actividad física, él es muy buena persona, me atrapó que sea buena gente y me enamoró su simpleza, más allá que es un tipo muy atractivo, quería darme la oportunidad de conocerlo internamente y no tiene muchas vueltas de relacionarse, podemos hablar de cualquier tema”.