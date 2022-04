Silvina Escudero reveló cómo le gusta estar en su casa

“Vivo desnuda en mi casa. Mis vecinos no me ven porque tengo cortinas”, agregó, tras ser consultada por las panelistas sobre esta llamativa rutina en su intimidad.

En cuanto a su nuevo trabajo, detalló: “Me lo propuso mi hermana porque la propuesta vino de una productora uruguaya y ella está allá laburando. Se lo propusieron a mi hermana para que lo haga y yo y Vanina les respondió ‘olvidate, Silvina no lo va a hacer ni loca’. Y le re pifió”.

“Tardé un mes en aceptar, no fui muy difícil. La realidad es que cada uno elige la producción que quiere hacer. Yo vivo en bolas, me encanta estar desnuda, y me pareció re bueno. Obviamente, depende el laburo que hagas y la entrega que pongas, es lo que vas a ganar”, cerró la entrevistada.