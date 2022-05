Mariana Genesio Peña, tras un ataque transfóbico: "No puedo parar de pensar en la gravedad"

“Sí, soy toda una trava y amo serlo y tengo todo el derecho a serlo #trans SOY #SUPERTRAVA”, agregó.

Además, a través de un video agradeció las muestras de apoyo que le brindó gran parte de la población. "Son actos de violencia, intolerancia, discriminación. Nunca había vivido algo así. Nunca tuve miedo, siempre salí a la calle tratando de no exponerme pero al ser una persona trans sabía que me exponía a este tipo de situaciones. No puedo parar de pensar en la gravedad de este suceso", comentó.

"Vi cara de odio y convicción y eso es lo que más me preocupa, que haya gente con este tipo de pensamiento convencidos de que están en lo cierto", agregó.

