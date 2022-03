Ejecutiva de Disney quiere que la mitad de sus personajes sean LGBT

Burke dijo que apoya la presentación de "muchos, muchos" personajes que son LGBTQIA, que significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer (o en duda), intersexual y asexual (o aliados).

Para fin de año, Burke dijo que quiere que al menos la mitad de los personajes del gigante del entretenimiento sean LGBTQIA o minorías raciales. La mandamás de Disney dijo que se había sentido consternada al enterarse por un colega de que la compañía solo tenía un “puñado” de personajes principales queer en su contenido.

“Y dije, ‘¿Qué? Eso no puede ser cierto’”, dijo Burke. “Y me di cuenta de que en realidad es verdad. Tenemos muchos, muchos, muchos personajes LGBTQIA en nuestras historias y, sin embargo, no tenemos suficientes pistas y narrativas en las que los personajes homosexuales simplemente se conviertan en personajes y no tengan que tratar sobre historias homosexuales”.