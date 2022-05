Luis Landriscina: "Hay muchos jóvenes que saben que tienen país porque miran el DNI, pero no tienen patria"

En medio de un homenaje, el actor reflexionó sobre la argentinidad. Y aseguró: “Me duele la patria porque no se la nombra. Entonces, hay muchos jóvenes que saben que tienen país porque miran el DNI, pero no tienen patria. No se les explica lo que costó hacer esta patria y quiénes la hicieron. Nos estamos olvidando de nuestros próceres. No los nombramos y no sentimos las canciones patrias para homenajearlos”, dijo con sinceridad.