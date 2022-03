Gritos y violencia en la mansión de Jorge Ibáñez por la herencia de dos familiares: "¡Dónde están los 200 mil dólares!"

Tiempo atrás, Mabel había hablado sobre su hija. "Hay dos cosas que Dios aborrece, y lo dice la Iglesia: una de las cosas es la lengua mentirosa. Primero, señores periodistas, cerciórense bien antes de perjudicar a personas que están trabajando, porque yo nunca bajé los brazos aún en el dolor que tuve por la muerte de mi hijo. Y el otro dolor es la ambición de ciertas personas. Y digo ciertas personas porque la ambición de mi hija es desmedida. No puedo ceder mi parte en vida porque no quiero”, afirmó.

“La ambición de mi hija es tan grande que no mide las consecuencias. No mide que se lo está diciendo la madre que cuidó el patrimonio. No saqué ni un peso, lo digo así, a todo el mundo. Tres abogados puso mi hija y un contador, desconfiando de la madre, pero se fueron como vinieron”, agregó.

Alejandra vive en Colombia, es cardióloga, su marido también es médico y arremetió contra la señora en frente del público que estaba en la mansión.