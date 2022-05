Marcela Tinayre desmintió que Mirtha Legrand esté pensando en el retiro

La internación de Mirtha

En esa línea recordó cómo fue la internación de la diva de los almuerzos, su madre, que derivó en la intervención que le dejó dos stent: “De hecho ahí en mi casa la vi entrar sintiéndose mal y en ese momento fue que nos dimos cuenta que se sentía mal, que sentía un dolorcito en el pecho, ella sabía bien que tenía que llamar al clínico y de ahí se fue directo a internar. Esa fortaleza con 95 años es increíble”.

El llanto de Mirtha por Goldie

“Cuando murió mi tía Goldie mi mamá había hablado con ella hasta las 18. Me avisaron rápido con miedo de que se enterara primero por los medios, y antes de llorar tenía que salvar a mi mamá. Lo llamé a Nacho y fuimos todos a lo de mamá”.

“Se lo conté arrodillada al lado de ella y ella se dio cuenta enseguida, fue muy fuerte. Me tuve que quedar todos los días con ella porque ella estaba muy mal, era su gemela, la sentí llorar durante muchas noches, ella estaba destruída, hablaban 14 veces por día”, reveló durante el ciclo radial Por si las moscas.

“A Ana Rosenfeld le dan con un caño, laburar con enemigos es para que te pongan veneno en la copa”

Por otra parte contó cómo fue convocada para ser panelista de LAM y confesó los motivos que la llevaron a negarse: “Yo digo que no porque no puedo traicionar la confianza de alguien, no puedo contar una infidencia en primer lugar. Sino generás algo ahí se te vienen encima y te generan una discusión enorme”. Confesó entonces que “la veo a Ana Rosenfeld y me acuerdo que cuando Ángel (De Brito) me quería convencer a toda costa, yo la llamé a ella y me invitó a almorzar para contarme que al final iba a estar en el programa, la verdad que me habló tanto de ella que me hizo reaccionar, no quería ir a hablar de mí al programa”.

