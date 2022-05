A seis años del final del noviazgo entre Lali Espósito y Mariano Martínez: por qué se pelearon

"Fue una relación tormentosa. Hay gente que no sabe amar 'simple', tal vez por tener problemas con ellos mismos para amarse. Por eso le escapó a lo rebuscado y doloroso. Esta vez escapé tarde… Me fui como cuando te patean la pierna en un partido, resentida", explicaba Lali en ese momento.

De todos modos, decía: "Yo había estado en una nube negra. No creo que sea un mal tipo, pero su manera de amar no es la mía. Mis afectos me decían: 'Ya no sos vos, perdiste la risa'. Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviese bien. Porque yo, que siempre fui muy segura, me sentía mucho más fuerte que él en muchas circunstancias".

Mariano Martínez no decía cosas mejores. Y menos en un audio privado que se filtró y del cual se arrepintió. "Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada", decía su audio. Ante el escándalo, tuvo que salir a calmar las aguas con un tuit.

"Si alguna vez dije algo malo fue en caliente. ¿Nunca les pasó? Bueno, qué suerte. A mí sí, no pienso esas cosas de nadie y me puedo equivocar", escribió.

Finalmente, Lali explicó que tenían formas distintas de amar, y él aseguró que se amaron de verdad. El tiempo habrá curado las heridas.