Gran gesto de Lali Espósito con Agustina, la nena que lloraba por sufrir bullying: "Me encantaría ser tu amiga"

“Agustina, amiga, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Yo te digo amiga porque te conozco y lo digo porque en realidad me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo. Me dijo tu mamá que sos lo más, yo estuve viendo cosas tuyas, quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse”, comentó.