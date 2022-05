Laurita Fernández, espantada con los actores: "Quisiera conocer a alguien ajeno al medio"

"Con Benja ya trabamos en Mendoza, en la peli. ¿Que me gustan los borders? No, quisiera a alguien ajeno al medio, idealmente. Es difícil conocer igual a alguien afuera. Estoy sola, porque no salgo, termino tarde de grabar, me acuesto y al otro día hago radio", aseguró. Y se lamentó: "No tengo ámbitos donde conocer. Me incitan a salir mis amigas y no tengo la energía...".

"Voy a hacer teatro con Vicuña".



"Estoy soltera, no tengo tiempo de conocer gente".



