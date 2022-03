La tensa discusión entre Leo García y Lissa Vera en El hotel de los famosos

"Pero es mi vida, yo no me estoy metiendo con tus cosas, es mi decisión, no tenés por qué juzgarme con eso. Noto que Lissa está como enojada conmigo, entonces decido acercarme para pedir disculpas o para preguntarle porque realmente está enojada conmigo", replicó el cantante.

Y agregó, hablando de sí mismo en tercera persona: "Si estás mal con Leo García, no vas a estar bien. No quiero convencerte de nada Lissa, es como que pensás una cosa y querés que yo piense igual, es un juego esto, yo soy un artista, entonces respetémonos como artistas".

Leo García Lissa Vera

A lo que Lissa Vera, sin reparos le respondió: "Yo siento que Leo no está tomando dimensión de lo que es estar en un reality. Yo te estoy respetando, pero no estoy de acuerdo. ¿Cómo es tu pensamiento? No lo entiendo. Mi pensamiento es inteligente y amplio, espiritual".

Continuando en tercera persona, habló de si mismo como "el rey del pop" y le mencionó a la artista: "Mientras estés enojada conmigo, vas a estar enojada con vos, porque yo soy Leo García el rey del pop, acordate de esa", sostuvo García.

Lejos de quedarse callada, ella arremetió: "Yo soy Lissa Vera, la del pop viviente, a mi no me interesa eso, cosas raras no me matan, una vez que me molesta un rato y después me olvido. ¿Vos me querés enseñar a mí?".

Fue entonces cuando el cantante lanzó: "Tengo más edad y tengo más talento. A mi la verdad, ubicate en lo que significa ser artista".